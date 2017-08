Integran jóvenes el Escuadrón H2O

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En los días de calor intenso en Hermosillo, un grupo de jóvenes se reúnen para brindar agua fría, snacks o alguna prenda de vestir a personas en situación vulnerable, así como también a animales callejeros.



Emilio Cuéllar Ureña, fundador e integrante de Escuadrón H2O, dijo que dicha iniciativa surgió hace aproximadamente dos meses al momento de platicar con un amigo al ver a una persona en situación de calle.



"Estábamos mi amigo y yo platicando y de repente vemos a una persona indigente y el comenta sobre cuánto tendrá sin comer, a lo que yo también le respondo hace qué tanto tiempo no tomará un chorro de agua helada", dijo.



El joven, quien a su vez hace equipo con seis personas más, consigue donaciones por parte de amigos, familia y conocidos para poder brindar una pequeña ayuda a quienes más lo necesitan.



El kit que se regala es un par de botellas de agua helada, así como una camiseta y algún alimento no perecedero, el cual es entregado en sus carros particulares durante las horas de más calor que son a partir del mediodía hasta las cuatro o cinco de la tarde casi todos los días.



Emilio exhortó a quienes quieran ayudar con agua, alimento no perecedero, croquetas para mascotas o alguna prenda de vestir comunicarse al teléfono celular 6623 420186 o en la página de redes sociales Escuadrón H2O, por un México sin sed.