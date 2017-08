Ayudan en casa durante vacaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A la sombra de una lona vieja, Lluvia y Virgen ayudan a su mamá a lavar los platos en una pila con agua, donde esperan con ansias el regreso de su papá por la tarde, para que les traiga una sorpresa como premio por ayudar en el quehacer: ¿Serán panes o dulces?



Mientras tanto, el pequeño José Ramón corre y juega sobre la tierra junto a su querido perro el "Pinto" en sus últimos días de vacaciones; los hermanitos Espinoza Buitimea, de 9, 10 y 4 años cada uno, viven en una casa de madera vieja y techo de lona en la invasión El Realengo.



Con los pocos lápices de colores que alguna vez le regalaron, Lluvia dibuja regalos en papel que pega en el refrigerador para sus papás; Virgen imagina y escribe leyendas de monstruos y fantasmas, mientras que el pequeño José sólo se preocupa por seguir jugando a la pelota.



"Hay veces que Lluvia me enseña unos dibujos que me sorprenden y Virgen es muy buena cuando le dejan tareas de escribir y usar su imaginación", dijo Ramona Araceli Buitimea, mamá de las niñas y José Ramón.



Lluvia es creativa y le gusta construir maquetas del Sistema Solar y pasó a cuarto de primaria con un promedio de 9.8; Virgen pasó a sexto y su promedio es de 8.8, y ella es la deportista de la familia, pues le encanta jugar futbol y correr a toda velocidad.



A pesar de no contar con los recursos suficientes para comprar sus útiles escolares, los niños están emocionados por entrar a clases y ya empezaron a levantarse temprano para acostumbrarse, luego de las vacaciones, a caminar desde las 6:30 de la mañana hasta su escuela, para llegar a tiempo.



Si usted desea apoyar a Lluvia, Virgen y José Ramón con mochilas y útiles para este nuevo ciclo escolar, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina No. 71, en la colonia Centro.