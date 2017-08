Unen fuerzas por una buena causa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de la inmensa tristeza en la que se encontraban familias de la invasión Altares, a raíz de la destrucción de sus casas, por fin pueden ver un pequeño destello de luz gracias a las personas de buen corazón que las han ayudado a levantar sus hogares.



Broto de Ayuda, Bikers y Cetih son los grupos que se encargaron de rehabilitar las viviendas de las familias de la invasión Altares, después de que perdieran sus pertenencias durante la pasada lluvia, donde hoy ya tendrán un techo seguro en donde dormir. Anahís López, de Broto de Ayuda, comentó que la fundación brinda auxilio a personas con más necesidades de las diferentes invasiones y colonias de la ciudad.



"La función de Broto de Ayuda es brindarle apoyo para la gente que más lo necesita, porque la cuestión es que mucha gente lo requiere de verdad y no tienen la manera, hemos ido a las Tres Reinas, para el Norte hemos ido a varias invasiones o donde vemos a las colonias que realmente lo necesitan", aseguró.



Uno de los beneficiados por la gran labor de Broto de Ayuda y de Bikers fue Juan Antonio López, quien está discapacitado, y comentó que su casa fue destruida por la lluvia del pasado miércoles y que hoy ya puede dormir bien en la casita de madera que le construyeron.



"La verdad ya no tenía en dónde meter mis cosas, fue el grupo Bikers quien me construyó mí casa y es que la tromba me la destruyó y la de algunos vecinos, fuimos los más afectados y qué bueno que nos ayudaron".