Les urge recibir ayuda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Leonor y doña Cirila han dormido casi dos semanas sobre cartones afuera del Hospital General; vinieron de emergencia desde Etchojoa, sin nada en la bolsa, al saber que su hija y nieta Aurora, después de cinco años, por fin había aparecido.



"Ya tenía mucho que no sabíamos nada de ella, andaba para acá vagando y ya tenía dos meses internada en el hospital; no podían localizarnos porque ella estaba en coma, ahora hace poco que despertó y nos fueron a avisar a la casa", contó Leonor Ylda Padilla Fino, su madre.



Aurora Angélica Padilla Fino, de 24 años, se encontraba en situación de calle luego de ser abandonada por su esposo; actualmente tiene una fractura de cadera y ha perdido fuerza en la columna vertebral, tiene tuberculosis y sufrió un derrame pulmonar.



"Le dieron una receta que no puedo comprar; sí la cubre el Seguro Popular, pero no hay medicamento aquí y tenemos que comprarlo fuera, cuesta más de 300, pero ni un peso tenemos ya", dijo Leonor.



Aurora necesita costear su tratamiento, pañales para adulto y ropa; además, doña Cirila sufre de artritis y presión alta y se quedó sin pastillas, pero también requiere ayuda para caminar, pues su bastón es un palo y está en riesgo constante de caer.



"Este se me resbala y casi me caigo, batallo mucho para caminar aquí; una andadera sería mejor, me da más apoyo", dijo Cirila Fino Valenzuela, de 60 años.



Tanto ella como Leonor no tienen zapatos; andan con huaraches de plástico y solamente tienen una muda de ropa; solicitan también algún teléfono celular, para poder comunicarse a Etchojoa, ya que sus familiares no reciben noticias de ellas.



Aurora se encuentra hospitalizada en la cama 6 del área de Infectología en el Hospital General del Estado; su madre y abuela pueden ser localizadas en las inmediaciones del lugar, pero también puede comunicarse al celular (647) 117 7945, con Melissa Valenzuela, nieta de doña Cirila.