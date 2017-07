Ocasiona problemas vivienda abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde que fue abandonada una casa ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas entre Alfonso Armenta y Lauro Gálvez, en la colonia Palo Verde, se convirtió en refugio de vándalos, por lo que vecinos se encuentran desesperados ante la situación pues la vivienda también acumula basura y maleza.



Elsa Verduzco, vecina cercana al lugar y una de las más afectadas, comentó que la vivienda lleva mucho en esas condiciones y aunque tiene dueño eso no evitó que se convirtiera en morada de vagos y basurero.



"La casa esa tiene abandonada muchos años y es un nido de vándalos, quisiera que vieran el cochinero, está lleno de basura, son muchos los zancudos que no aguantamos como está ahí", comentó.



La afectada aseguró que los maleantes que se la llevan en el lugar llegan con los artículos que se han robado y que se pueden ver a todas horas del día.



"Los vagos ahí se llevan todo lo que roban, a diario los van a encontrar ahí y enseguida también se llevaba lleno de maleantes, pero como el dueño tumbó la construcción ya no es tanto, pero también se la llevaban ahí", comentó.



La construcción de un parque en el lugar es lo que sugieren vecinos a las autoridades correspondientes para evitar los vagos que se refugian en la zona, así como donar las casas a personas que no tengan un hogar.