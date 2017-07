Deja la lluvia enorme charco

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un enorme charco de agua se formó a causa de la lluvia del pasado lunes en la calle San Abraham entre Quintero Arce y Santa Sofí, en la colonia Paseo San Ángel, donde vecinos comentaron que la laguna siempre se forma cuando llueve y que tienen que sacarle la vuelta para poder pasar.



Una vecina de la calle San Abraham, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que la rúa acababa de ser restaurada y que ya se pueden ver los estragos del agua en el pavimento.



"Esta calle la acaban de pavimentar y con el agua ya se echó a perder la obra y son días los que tarda en bajar el agua, cuando llueve mucho se inunda más y tarda más tiempo en que baje el agua", comentó.



También la afectada dijo que siempre se forma esa laguna de agua y que hasta el momento no han tenido problemas de crianza de zancudos en la zona.



"Todo el tiempo se hace ese mega charco, es una batalla y sólo es cuando llueve, hasta ahorita no nos ha traído problemas de zancudos, pero no han de tardar de brotar".



Aunque es poco probable que cesen las lluvias en los próximos días, vecinos de la calle San Abraham solicitaron a las autoridades mayor atención a las vialidades de la zona, así como la pronta reparación de las avenidas.