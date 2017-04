Recomiendan precaución en embarcadero de Kino

(GH)

Porque consideran que es un peligro, no se debería de permitir el nado en el embarcadero de Bahía de Kino, consideraron entrevistados.



Y es que embarcaciones ya no quieren llegar al sitio porque sienten que puede ocurrir algún accidente.



Autoridades no han dado declaraciones, a pesar que el problema se incrementa cada Semana Santa.