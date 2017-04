Crea artículos de piel de calidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por más de 55 años integrantes de la familia Fuentes González han trabajado el cuero para convertirlo en vaqueta y después en artículos de piel.



Todo comenzó cuando el abuelo de la familia aprendió a trabajar el cuero, se lo enseñó a su hijo y su hijo a dos de sus descendientes, los cuales quieren seguir con la tradición familiar.



Alberto Fuentes González trabaja desde los 9 años de edad la piel, desde que le llega para prepararla, quitarle el pelo, fermentarla y darle color, para después hacer la famosa piel de vaqueta.



Comentó que antes todos sus vecinos, de la colonia El Jito, se dedicaban a eso, principalmente las personas adultas, pero es una tradición y un trabajo artesanal que se ha ido desvaneciendo, por lo que él y su hermano le echan ganas para que hacer piel de vaqueta no se pierda.



"Esto es un arte muy bonito, no todos saben, ya somos pocos lo que hacemos esto, pero de verdad que saber hacer esto puede ser un sustento".



"Trabajar la piel es una herencia que nuestros abuelos nos dejaron, esperemos que resurja y que más personas se animen a seguir con este legado", manifestó.



Alberto Fuentes González hace un trabajo a mano, convierte él mismo la piel de los animales en cuero o vaqueta y con ello realiza diversos artículos como sillas, cintos, tapaderas y respaldos para sillas y poltronas, así como mesas, bancos y más.



A pesar de que es un trabajo pesado, dedicado y de mucha paciencia por el tiempo que lleva poder convertir la piel en cuero, para Alberto Fuentes es un arte poder realizarlo, por lo que quiere dejar un legado y por eso seguirá trabajando en ello.



"Hay personas que se dedican a hacer diversos artículos y me compran el cuero o la vaqueta ya lista porque, en lo que yo sé, solamente mi hermano y yo hacemos este trabajo, no conocemos a nadie de Hermosillo que se dedique a lo mismo", agregó.



Alberto Fuentes González dijo sentirse orgulloso del trabajo que hace, el cual seguirá haciendo hasta el último día de su vida.