Inician operativo de Semana Santa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un total de 60 elementos de Socorro y 10 ambulancias, la Cruz Roja Hermosillo da banderazo de salida al operativo de Semana Santa.



Serán 40 paramédicos, juventinos y voluntarios los que estarán instalados en el Poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino, esto con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de la comunidad.



Los ciudadanos de Hermosillo no se quedarán solos, pues estarán siete ambulancias a disposición de quien lo requiera, así como personal.



Guadalupe Ayala Noriega, coordinador de Socorros de Hermosillo, manifestó la importancia de tener detectados los puntos de Cruz Roja, así como de acatar los señalamientos viales.



"Estaremos muy al pendiente de la comunidad y por eso contaremos con varios puntos y ambulancias en lugares específicos".



"Una ambulancia estará en el Tronconal, siete en Hermosillo y contaremos con varios puntos en la salida a Kino y carretera 26", indicó.



El coordinador dijo que en el Poblado Miguel Alemán contarán con tres puntos, uno fijo en donde estará una ambulancia y personal de Socorros, además, otro en la carretera 4 y 100.



Agregó que en Bahía de Kino tendrán su base en el cruce de la avenida Punta del Este y bulevar Mar de Cortés.



"En ese punto tendremos un médico, una ambulancia y una unidad de rescate, además de personal de Cruz Roja".



"Estará un grupo de Socorros en las palapas y en Kino Viejo habrá dos ambulancias y apoyaremos al Centro de Salud con los traslados", puntualizó.



Guadalupe Ayala Noriega manifestó que es muy importante manejar a la velocidad permitida, no rebasar, llevar el cinturón de seguridad puesto, así como de no usar el celular mientras maneja.



Para cualquier emergencia, accidente o percance puede comunicarse al 911, donde lo atenderán y orientarán.