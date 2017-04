Desmiente elemento sueldo de Bomberos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de no haber sido tomado en cuenta por los bomberos que se encuentran manifestándose por fuera de Palacio Municipal, Alejandro Moreno Esquer manifestó que sus compañeros están mintiéndole a los ciudadanos y sólo buscan el beneficio de unos cuantos.



El bombero de línea, indicó el oficial Jesús Díaz, está mintiendo a los hermosillenses acerca del sueldo que percibe, ya que no es la cantidad de cuatro mil pesos quincenales, sino que percibe alrededor de 20 mil pesos al mes.



"Yo tengo un sueldo mensual de 14 mil 613 pesos, él tiene dos sueldos más todavía, por lo que el sueldo de él es de alrededor de 20 mil o 25 mil con el que está registrado", comentó.



Moreno Esquer dijo que la ciudadanía desconoce sobre un bono mensual de mil 700 pesos por jornada mayor y puntualidad y asistencia, además reciben mil 500 pesos por despensa y un bono de 500 pesos por especialidad.



Un bombero gana alrededor de 18 mil pesos mensuales, además de que no pagan agua ni predial, y que reciben pago de las horas extras en conjunto y días festivos, explicó el bombero de línea.



"No se vale que se juegue con la ciudadanía, no se vale que se les esté engañando de cuál es realmente el ingreso que tenemos los bomberos; lo que me duele es que está en riesgo la seguridad del ciudadano porque ellos siguen aferrados en no aceptar las 14 plazas y el 15.5%", dijo.



Por su parte, el bombero y vocero del movimiento manifestante, Jesús Díaz Ruelas, explicó que dicho sueldo es más prestaciones, por lo que una vez que se jubilen los elementos reciben un sueldo neto de cuatro mil pesos.



El apagafuego dijo que Moreno Esquer no pertenece a bomberos debido a que desde hace tiempo sufrió una lesión y ahora está trabajando en Asuntos Políticos en el Ayuntamiento de Hermosillo.



Exhortó al secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo Orozco, a acercarse a dar una solución al problema y que sean los ciudadanos los jueces.