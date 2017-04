Gran responsabilidad es para Miguel hacer el papel de Cristo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una cruz de madera y una corona de espinas, Francisco Miguel Quijada Navarro representará las caídas, los azotes y el dolor que vivió Jesucristo en el calvario.



A pesar de su larga experiencia participando en distintos papeles en el Viacrucis de varias parroquias, para el joven de 34 años representa una gran responsabilidad y nerviosismo el hacerlo en la Catedral de Hermosillo.



Desde 2004 Miguel Quijada ha participado en distintas parroquias como soldado romano, ladrón y en una ocasión como Jesús, además por dos años participó en Viacrucis del Centro Tutelar para Menores.



"Una sola vez había representado a Jesucristo hace cuatro años y me gusta, aquí en Catedral es mucho nervio por el lugar y la gente que va a venir, pero me gusta el papel, lo siento, me gusta sufrirlo y hacer lo mejor que se pueda", comentó.



Hace cuatro años que Miguel no participaba en un Viacrucis y en esta ocasión, invitado por un tío, acudió a Catedral y fue aceptado como participante, pero apenas hace tres semanas fue notificado que sería Jesús.



"Es difícil porque la gente espera mucho de ti, espera un parecido físico también, me avisaron tres semanas antes, tenía el cabello largo y un día antes que me avisaran me lo había cortado", platicó.



Corona de mezquite



Con varas de mezquite Miguel elaboró la corona de espinas, además él mismo realizó el letrero que será clavado en la cruz al momento de la crucifixión, pero aseguró que el dolor y el cansancio que siente al momento de cargar la cruz y caminar no es nada comparado con lo que vivió Jesús.



"Te metes en el papel, las caídas son de verdad, la mayoría de los latigazos también, la cruz pesa, la corona es real, es de mezquite y es lo mínimo de lo que él sufrió, no podemos comparar, pero si la gente se siente atraída, hay que hacerlo con mucho cariño", mencionó.



Desde que supo que iba a representar a Jesucristo, Miguel comenzó a leer relatos, ver películas y hacer ejercicio para adentrarse en el papel y estar preparado, por lo que espera hacer una gran interpretación.



El Viacrucis iniciará a las 10:30 en Catedral y recorrerá algunos puntos del bulevar Hidalgo y por primera vez en este año se separó el Viacrucis del Cerro de la Campana que iniciará a la misma hora.