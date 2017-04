Esperan quede iluminada 50% de la ciudad para este diciembre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se espera que para diciembre de este año más del 50% de la ciudad se encuentre iluminada, ya que el consorcio ganador de la concesión del servicio de alumbrado público, Construlita y Lux System, ya inició trabajos de mantenimiento y cambio de luminarias, indicó Fortino León Robinson.



El titular de Alumbrado Público Municipal señaló que en Hermosillo hay 62 mil luminarias según el último censo realizado por la dependencia, mientras que por parte de la empresa se tiene un conteo por 67 mil 700 lámparas.



"Son más de las que se tienen porque se contempló donde no hay, no necesariamente es una avenida completa aunque sí hay avenidas completas como el Paseo Río Sonora, por ejemplo. Pero en bulevar Manzanares, en Real del Carmen, una cuadra no tiene y ahí van 8 postes", dijo.



El funcionario indicó que algunos de los bulevares y avenidas cuentan con grandes distancias entre poste y poste, lo cual genera zonas oscuras en la ciudad, por lo que en esos lugares se colocarán más estructuras.



Recientemente se realizaron trabajos de alumbrado como parte de prueba en la entrada de Bahía de Kino, donde se colocaron 68 lámparas y 38 nuevos postes para iluminar dicho tramo durante estas vacaciones de Semana Santa.



Mientras que los trabajos de iluminación en la zona urbana estarán iniciando este mes en las colonias Jacinto López, Los Olivos y el parque El Mundito, en los cuales se planea colocar alrededor de 500 luminarias.



En cuanto a la iluminación en el resto de la ciudad, a inicios del próximo mes se planeará la colocación de postes y luminarias en 22 sectores de Hermosillo, hasta el momento no se tiene establecido dónde iniciarán, manifestó.



Acosta Ilumina con LED en Kino



El presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta accionó el interruptor para encender las primeras 68 lámparas que mejorarán la visibilidad entre las comunidades de Kino Pueblo y Kino Nuevo.



Como una maravillosa experiencia describió la señora Luz Irene Luzanía, residente de Kino Pueblo, el cambio en el ambiente de su comunidad con las 68 nuevas lámparas LED de alumbrado público que el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta encendió la tarde noche de este miércoles.



"Qué bonito, todo alumbrado, ya no necesitaremos prender el foco de afuera", expresó la residente de esta comunidad desde hace 28 años, quien relató que la diferencia es mucha y para bien, ya que los focos anteriores fallaban constantemente y su luz era muy débil.



Luz Irene Luzanía fue una de los muchos residentes de Kino Nuevo, que acompañaron a "Maloro" Acosta cuando accionó el interruptor para encender las luminarias del bulevar que comunica a Kino Pueblo y Kino Nuevo, como parte de las primeras pruebas en el programa integral de modernización de Alumbrado Público del Municipio.



Acompañado por Fortino León Robinson, director de Alumbrado Público, y colaboradores de su administración, el alcalde cumplió el compromiso que hiciera con los habitantes de ambas comunidades, de que serían los primeros en notar el cambio producto de sustituir las lámparas tradicionales por unas más modernas y ahorradoras de energía con tecnología LED.