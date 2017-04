Hermosillenses prefieren el Norte y playas de Sonora

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Miles de vehículos salieron de Hermosillo principalmente hacia el Norte y playas del Estado durante la tarde de ayer sobre las carreteras México 15 y 100.



En el recorrido por las principales salidas de la capital sonorense, se entrevistó a viajeros y a autoridades de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes coincidieron en que la mayoría de los hermosillenses se trasladaron a ciudades del Norte de Sonora.



Sobre la carretera Hermosillo-Nogales, el registro del flujo vehicular arrojó que en promedio circularon mil 600 automóviles por hora, mientras que sobre la rúa Hermosillo-Guaymas se registraron mil carros en el mismo periodo de tiempo.



En cuanto a las desviaciones sobre la carretera Hermosillo-Guaymas, los conductores precisaron que en un día normal se retrasan al menos una hora para llegar a su destino, por lo que esperaban tardar más tiempo debido al aumento del tráfico.



"Ahorita vemos que sí hay bastante afluencia de carros, entonces a ver cómo nos va con el tráfico más las desviaciones en el camino. Ojalá no esté complicado", manifestó Miguel Robles, quien se dirigía a Bacobampo, Etchojoa.



La familia López Martínez, cuyo destino era Sonoyta, manifestó que la Carretera Internacional se encuentra en mejores condiciones para transitar que en años anteriores, por lo que resulta más seguro viajar.



"Vemos que todo está tranquilo, los carros no vienen recio, venimos muy a gusto, no como en otros años donde era muy peligroso, ahorita gracias a Dios está mucho mejor todo", aseguró Irene Martínez.



A Kino



Los hermosillenses que prefirieron pasar el fin de semana en Bahía de Kino coincidieron que están de acuerdo con que la autoridad aplique multas a quienes tiren basura en la playa.



"Se ve un mayor flujo, como que acude más gente. Es una playa muy bonita, la más bonita de Hermosillo. Nos parece perfecto que apliquen multas, espero encontrarla limpia y con mucho orden", externó Álvaro Reyes.



Autoridades policiacas aseguraron que con la colocación de retenes de vigilancia se espera un saldo blanco para este fin de semana, por lo que exhortan a la ciudadanía a respetar las reglas de tránsito.