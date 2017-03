Llenan corralones autos retenidos por autoridad judicial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 6 mil 737 vehículos, es decir el 67.29% de los que se encuentran dentro de los depósitos vehiculares (corralones) no pueden ser liberados hasta que las autoridades judiciales lo estipulen, ya que participaron en algún choque o tienen reporte de robo.



El titular de Oficialía Mayor, Luis Alejandro Peralta Gaxiola, señaló que son 10 mil 011 vehículos los que se encuentran en los tres lugares destinados para los carros que hayan estado en un percance automovilístico o hayan incumplido el reglamento.



El funcionario manifestó que 3 mil 358 carros que están en esta situación son de procedencia extranjera, son el 53% que pertenecen a alguna afiliación, mientras que el 43% restante son nacionales.



Según el artículo 63 de la Ley de Tránsito, que trata de las sanciones al violar dicho reglamento, en su cuarto apartado señala que los agentes de Tránsito y Policía Municipal podrán impedir que el vehículo continúe transitando y remitirlo al depósito de vehículos, utilizando un equipo de grúas.



Esto solamente en caso de que el conductor no presente licencia de conducir, el carro no porte placas de circulación o no correspondan al vehículo, estén alteradas o vencidas.



Así como también, conducir ebrio o bajo el efecto de sustancias tóxicas, rebasar el límite de velocidad, abandonar algún vehículo por más de cinco días en la vía pública, realizar maniobras de carga y descarga sin tomar las medidas de seguridad pertinentes.



De igual manera, realizar reparaciones en la calle, es decir, labores propias de un taller, estacionarse en zonas prohibidas, conducir algún auto que arroje humo contaminante, la carga de algún camión no esté asegurada, en caso de un delito y por orden judicial.



HAN LIBERADO 2 MIL



A pesar de que los depósitos se encuentran casi al 95% de su capacidad se ha logrado liberar un total de dos mil carros debido a los descuentos que se estuvieron haciendo para que las personas acudieran a sacar sus carros.



El depósito más atestado de automóviles es el de Las Minitas, debido a que este tiene el 77% de los carros, que significa que 7 mil 774 se encuentran en dicho lugar, mientras que en el Norte se encuentran mil 220 y en el Oriente hay mil 17.



Peralta Gaxiola mencionó que para evitar que estos lugares lleguen a su máximo, se está implementando un proyecto de desincorporación de bienes, el cual será presentado en los meses de abril o mayo.



DIVERSOS MOTIVOS



Alberto Figueroa Ocampo, agente del Ministerio Público, explicó que las determinaciones son realizadas por los policías aprehensores, ya que ellos valoran la situación, y en caso de choque aseguran los dos o más vehículos que hayan participado.



En caso de posesión de vehículo robado, al haber un reporte los elementos policiacos lo aseguran y le hablan a las grúas para su traslado.



"Una vez que ya determinaron las situaciones de las personas y objetos asegurados como lo son los carros, se disponen a hacer un documento que es enviado a nosotros junto con el informe policial homologado", señaló.



En base a esos documentos, el Agente determina sobre la situación de las personas y objetos asegurados, claro está velando por el respeto a los derechos humanos.



En lo que va del año se han registrado 241 accidentes de transito, mientras que reportes de robos por vehículos han generado 30, manifestó la Jefa de Tránsito Municipal, Janneth Elena Pérez Morales.



De estos percances, 224 son por choques vehiculares, mientras que 24 son por choque con objeto fijo, señaló la funcionaria.