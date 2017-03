Buscan rehabilitar banquetas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 50% de las banquetas de la ciudad se encuentran en malas condiciones, por lo que se está realizando un proyecto para la recuperación de estos espacios, informó el Instituto de Planeación Municipal.



Las rampas y la banda táctil para débiles visuales serán fundamentales para las nuevas banquetas, mientras que en el centro de la ciudad se podrían poner semáforos peatonales auditivos para personas con alguna discapacidad, explicó.



Algunas de las banquetas de la ciudad no cuentan con la medidas necesarias, así como también las rampas no están en buenas condiciones.



"Una de las ventajas que tenemos es que en las nuevas urbanizaciones se reglamentó que las banquetas sean no menores a dos metros, por lo tanto las nuevas banquetas de Hermosillo tienen esa amplitud", detalló la dependencia.



Añadió que en las colonias donde no haya esta infraestructura y las calles sean lo bastante amplias se buscará que cuenten con estas medidas, debido a que en algunas calles que son anchas los carros aprovechan para aumentar los niveles de velocidad.



"Con carriles mayores a tres metros se dan velocidades de 80 hasta 90 kilómetros por hora dentro de la ciudad, si ese espacio se lo damos mejor al ciclista y al peatón va a ser a favor de la ciudad", agregó.