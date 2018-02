Chocan camión y camioneta; hay 13 lesionados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos trece personas resultaron lesionadas en un encontronazo que se registró ayer en la mañana en la colonia Insurgentes, entre un camión de transporte urbano y una camioneta en la que viajaban menores de edad.



De acuerdo a información recabada en el lugar de los hechos, eran aproximadamente las 07:50 horas cuando una camioneta de la marca Honda Odyssey, color guinda, la cual era conducida por Marisela, de 37 años de edad, circulaba de Norte a Sur por la calle Yáñez, donde se encuentra un señalamiento de alto.



Al llegar a la intersección con la calle Mazatán, la camioneta impactó su parte frontal contra un camión de transporte urbano de la Línea 14, que se circulaba de Poniente a Oriente sobre la calle Mazatán.



Isidro Ubaldo, el conductor del autotransporte, comentó que la conductora de la camioneta, donde también viajaban algunos menores de edad, no respetó el alto y provocó que tanto ellos como algunos de los 40 pasajeros que traía, resultaran con lesiones.



"Nosotros veníamos saliendo de la Reyes acá por la Mazatán y en cuanto llegamos a la Yáñez, aquí fue donde nos pegó la señora, ella se brincó el alto, nosotros veníamos despacio porque subí pasaje y veníamos saliendo, y la señora me pegó", relató.



Atienden a lesionados



Al lugar llegó personal de Bomberos y Cruz Roja, quienes brindaron primeros auxilios a los lesionados, los cuales se encontraban sentados sobre la banqueta adoloridos por los golpes que recibieron tras el impacto.



Seguridad Pública Municipal dio a conocer nueve nombres de personas afectadas, cinco de ellas menores de edad, entre las que se encuentran William, de 10 años; Michelle, de 16 años; Yazmín, de 16; Andrea, de 17 años; y Ángel, de 12 años.



Los mayores de edad que presentaron lesiones responden a los nombres de Marisela, de 37 años de edad; Carlos Miguel, de 29; María Eduwiges, de 59 años; y José Antonio, de 27 años.



La Policía Municipal destacó que las lesiones que sufrieron los involucrados aparentemente no son de gravedad, pero elementos de Cruz Roja informaron que trece personas son las que habían sido trasladadas por distintas lesiones a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención médica.