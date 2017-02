Sale adelante con esfuerzo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 50 años, la señora Joana Valdez León, aprendió a salir adelante económicamente gracias a la venta de tortillas de harina "sobaqueras", las cuales aprendió a preparar gracias a la ayuda de su madre, Francisca León Grijalva.



La hermosillense relató que gracias a tal actividad, logró mantener a sus tres hijos y actualmente elabora hasta 20 kilos de masa diariamente, con lo cual hace 23 paquetes con 12 tortillas cada uno.



"Gracias a esto puedo tener mucho contacto con la gente es algo que me gusta mucho hacer y aquí (en la calle Agustín Zamora, en la colonia Paseo del Pedregal), apenas tengo un mes pero ya he trabajado en varias partes, antes estuve 17 años en el Cárdenas y Solidaridad.



"Mi mamá fue la que me enseñó a hacer las tortillas, fue la mejor herencia que me pudo dejar, yo tenía como 10 años cuando empecé a hacerlas y hacia muchas porque en mi casa eramos ocho hermanos y yo soy la tercera, me tocó hacer para todos", comentó.



En años anteriores, realizaba hasta 70 docenas de tortillas, pero ni el cansancio y las altas temperaturas registradas en la "Ciudad del Sol" durante el verano, relató, fueron impedimento para que dejara de comerciar el alimento indispensable en los hogares de los sonorenses.



"Aquí estoy de 7 a 7 y media hasta las 7 u 8 de la noche, en tiempo de calor seguimos igual, no descanso y procuro que no me afecte porque de esto vivimos".



"Doy a 50 pesos la docena y con todo el favor de Dios si me presta vida quiero hacer esto por lo que me reste de vida, porque con esto he podido sacar para la comida diaria y hasta donde pude apoyar a mis hijos", agregó.