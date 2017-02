Limpian y limpian... Y vuelven a ensuciar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Pedregal de la Villa reportaron la gran cantidad de basura y maleza acumulada en la esquina de las calles Niños Héroes y Pedro Moreno, debido a los olores nauseabundos que se generan.



Una vecina del lugar manifestó que aunque este lugar ha sido limpiado en repetidas ocasiones, frecuentemente se sorprende a personas depositando desechos en la zona.



"A cada rato limpian, pero la gente no entiende, hay mismos vecinos que tiran basura y hasta escombro, si podan o cortan un árbol, ahí vienen y tiran todas las ramas", platicó.



Los vecinos coincidieron que una posible solución para evitar que se siga propagando la basura, es que se sancione a quienes sean sorprendidos depositando basura o maleza.



"Nosotros hemos visto a gente que tira basura aquí, pero no hay vigilancia y no revisan eso, nos dicen que sí hay multas, pero no sabemos cómo hacerle para que multen a los que tiran basura", agregó.