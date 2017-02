Incumplen "tienditas" con ley de educación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A siete años de haberse aprobado la ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra en las tiendas de educación básica y media superior del Estado, en algunos planteles aún se pueden observar estos alimentos a la venta.En un recorrido realizado por periódico EL IMPARCIAL por planteles del sector público y privado de Hermosillo, padres de familia, docentes y alumnos afirmaron que a pesar de estar prohibidos, las tiendas escolares ofrecen productos como galletas, papas fritas, duros y bebidas azucaradas.Desde el 2010 inició en Sonora esta ley y en 2014 fue aprobada la modificación a la Ley General de Educación, donde se estableció una serie de lineamientos para regular la venta de alimentos en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.Alimentos con alto contenido calórico o de azúcares, fueron suspendidos de las llamadas "cooperativas", reemplazados por alimentos preparados y más nutritivos, pero tras haberse aprobado, no hay una regularización real en los planteles.Los padres de familia aseguraron que aunque en la mayoría de las escuelas se prohibió la venta de papas fritas, algunas galletas y bebidas gaseosas, los alimentos que se ofrecen no son tan nutritivos.Óscar Valenzuela, padre de familia de dos niños en primaria y secundaria, respectivamente, comentó que en la primaria donde asiste uno de sus hijos no venden alimentos chatarras, mientras que en la secundaria cuentan con galletas, frituras y refrescos."Sí deberían regular esa ley, porque los padres de familia hacemos el esfuerzo para que en casa coman lo más sano posible, pero en las escuelas le facilitan la ingesta de comida chatarra", dijo.Según la lista de alimentos permitidos, en el caso de preescolar y primaria, la única bebida que pueden distribuirse dentro del plantel, es agua potable simple, pero es común observar jugos embotellados en las tiendas escolares.Docentes afirmaron que lo que inició como una muy buena propuesta para reducir los índices de obesidad, poco a poco se ha dejado de cumplir, pues las ventas de alimentos "saludables", son pocas.En el caso de las escuelas privadas, la regularización es menor, ya que en niveles de primaria se venden refrescos gaseosos, con alto contenido de azúcar y calórico, además de alimentos con harinas refinadas."Cuando salió la ley sí empezaron muy bien, vendían fruta, verduritas, cosas así, pero las ventas bajaron muchísimo, así que tuvieron que meter otras cosas, ahora venden papitas, galletas, panecitos, jugos y sodas a los de prepa", platicó la maestra de un colegio, que prefirió guardar el anonimato.Otra de las situaciones que afectan el funcionamiento de la ley, es la cercanía de abarrotes o tiendas con las escuelas, además de los vendedores ambulantes que se colocan a las afueras de los planteles a la hora del recreo o la salida."En algunas escuelas se ponen los vendedores a la hora de salida o del recreo y los maestros los dejan acercarse al cerco para comprar, incluso he visto que en una primaria los niños compran pan dulce de una panadería que está enfrente", indicó una maestra.La ley establece en su capítulo tercero, que las autoridades educativas deberían de realizar inspecciones, brindar capacitación e información a las tienditas escolares, para comprobar y asegurar que se cumpla, pero los profesores entrevistados afirmaron que esto no sucede.Los maestros encuestados de distintos niveles educativos aseguraron desconocer los lineamientos de la ley, así como las sanciones que puede recibir un plantel al incumplir y que según marca la ley, puede alcanzar los cinco mil salarios mínimos.Se solicitó información a la Coordinación de Salud y Seguridad escolar de la Secretaría de Educación y Cultura sobre las sanciones por incumplimiento de esta ley y las escuelas sancionados, pero no se recibió respuesta.