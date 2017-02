"Doña Monchi" requiere apoyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de tres años son los que lleva sufriendo doña Ramona Méndez León, de 61 años de edad, tras la amputación de su pierna izquierda que sufrió, debido a la diabetes que padece y eso le impide trabajar, por lo que vive prácticamente de la caridad.



"Doña Monchi", mejor conocida por todos, vive en una pequeña casa de madera ubicada en la colonia 4 de Marzo que un conocido le prestó para que tuviera un techo donde vivir, pero a causa de su enfermedad no ha podido trabajar y se mantiene de lo que los vecinos le dan.



La señora platicó que vive con uno de sus cuatro hijos, quien al parecer padece de sus facultades mentales por el uso de las drogas y está incapacitado para trabajar.



"Me quitaron la pierna por la enfermedad y así me muevo yo solita, a veces como lo que me dan los vecinos, o la gente cuando voy al Soriana a pedir una ayudita, en el comedor que está aquí en la colonia me cobran 3 pesos por la comida, pero a veces ni eso tengo para pagar", dijo.



A pesar de que "doña Monchi" vive postrada a la silla de ruedas, aseguró que ella sola recorre las calles de la ciudad en busca de lo que los hermosillenses le puedan dar y poder subsistir, pero pronto ya ni eso podrá hacer, agregó, porque la silla se le descompuso de tanto andar.



"La silla me la dio la gobernadora hace poco, pero ya no sirve, se le sale una llanta de tanto que ando, y con estas calles tan feas, pues menos para que sirva, cuando me toca cita en el hospital me voy a la Comandancia del Cortijo para pedirle raite a los policías, ellos me ayudan mucho y estoy muy agradecida", expresó.



Hace unos días "doña Monchi" sufrió una quemadura con agua caliente mientras se preparaba una taza de café y desde entonces padece de dolores constantes, ya que en su pierna tiene una úlcera y no tiene los medicamentos necesarios ni los materiales para realizarse curaciones.



Si desea apoyar con material de curación, pañales para adulto o alimentación, puede comunicarse directamente con ella al celular 6411001647, o visitarla en su vivienda ubicada en las calles Vicente Mariscal número 10, entre Olivares y Crispín de Palomares.