Andan vándalos bien armados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante la noche y a altas horas de la madrugada, personas con machetes y otro tipo de objetos deambulan por las calles de la colonia San Ángel, lugar donde se han realizado múltiples asaltos a habitantes del lugar, así lo relataron los vecinos.



Trinidad, quien desde hace 23 años vive en la colonia, comentó que antes el lugar era muy peligroso, debido a que anteriormente se veían "bolas" de cholos en pleito con otros del sector.



"Antes estaba más peligroso, sí ha disminuido pero continúan los robos sobre todo por las noches o muy de madrugada, da pendiente porque muchos tenemos hijos que tienen que agarrar camión muy temprano", dijo.



Otros residentes indicaron que incluso durante el día se pueden ver casos de asaltos, pero los vecinos no se involucran por temor a represalias en su contra por parte de los ladrones.



En pocas ocasiones se ven patrullas en la colonia, aunque no realizan ningún tipo de operativo especial, simplemente recorridos, y se van "de paso", detalló María Jesús, lugareña del sector.



La pavimentación es otra cuestión preocupante para los colonos siendo la calle San Pablo, una de las vialidades que causa dolor de cabeza a automovilistas y peatones, quienes deben cuidar de no caer en los baches.



"Hay veces que los vecinos han tenido que llenarlos con tierra porque son muy hondos, pero no es suficiente ya que con la pasada de carros y si llueve lo que le echaron se sale, ya lo he reportado, tengo muchos folios pero aún así no vienen", manifestó Leticia, quien dijo vivir en San Ángel desde hace más de 25 años.



A pesar de que algunas vialidades con más tráfico ya cuentan con carpeta asfáltica nueva, es necesario que las avenidas y calles secundarias cuenten con el mantenimiento necesario no solamente para mejorar el aspecto de la colonia, sino también tener una mejor calidad de vida, así lo apuntaron los habitantes del sector.