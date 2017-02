Pide Banco de Ropa ayuda a la comunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un larga lista de espera tiene el Banco de Ropa de Hermosillo para que familias de escasos recursos tengan muebles en su hogar, por lo que solicitan el apoyo de la comunidad.



Sonia Álvarez Amaya, coordinadora general del Banco de Ropa, explicó que se trata de familias que perdieron parte de lo que tenían por algún incendio o catástrofe, personas que no cuentan con los recursos necesarios para comprar muebles.



"Aparte de que nosotros recaudamos ropa también recibimos muebles porque en ocasiones viene gente muy necesitada por algún colchón, cama o mesa.



"Ahorita varias familias nos están esperando para que les hagamos la entrega de algunos artículos pero se nos agotaron porque en caso de que a alguien se le queme la casa o sufra algún accidente en su hogar, nosotros les proporcionamos lo que requieran", indicó.



Los muebles que llegan al Banco de Ropa no se guardan, sino que se entregan de inmediato porque hay muchas familias que los necesitan.



Los artículos no necesariamente tienen que ser nuevos, pueden ser usados pero en buen estado y limpios.



Para hacer la donación puede acudir directamente al Banco de Ropa, que se ubica sobre la calle Mariano Abasolo número 30, entre avenida Álvaro Obregón y Chihuahua en la colonia Centro o bien marcar al 2120333 para que recojan los muebles.