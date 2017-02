Busca homogeneizar la calidad educativa en Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lograr que la calidad educativa de la Universidad de Sonora sea homogénea en todas las unidades regionales y en todos los campos del conocimiento, será el principal compromiso de Raúl Guillén López, de llegar a la Rectoría.



Quien busque cumplir esta meta deberá ser, como responsable de la institución, un gestor de recursos de todo tipo y quien tienda puentes con los sectores productivos, de Gobierno y sociales, para lo cual, dijo, cumple con el perfil y la experiencia suficientes.



El académico e investigador del Departamento de Derecho, consideró que los indicadores con que se mide actualmente el progreso de la Universidad son importantes, pero éstos no resuelven problemas sociales ni ayudan a mejorar la calidad de vida de los sonorenses.



"Mi oferta es, si llego a ser rector, que haya indicadores de impacto social, que se vean indicadores donde la Universidad de Sonora está ayudando a resolver problemas, está ayudando al progreso, que el conocimiento si llega a la sociedad", enfatizó.



Si se quiere tener un mayor impacto a nivel regional, apuntó, la Unison debe homogenizar los niveles cualitativos de la educación en todos sus campus en el Estado y desconcentrar la matrícula de Hermosillo.



Expuso que más del 80% de los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios y el 90% de los maestros más aptos coinciden en la Unidad Centro lo que deja a las unidades de Navojoa, Santa Ana, Caborca, entre otras, con menos investigadores.



"Eso no debe pasar, eso provoca un mayor problema demográfico, concentración económica, porque esa persona tiene que trasladarse para acá y se concentra el tema económico, el tema poblacional y eso no puede ocurrir", refirió.



La mejora de la calidad, sostuvo, requiere también de una revisión a la oferta educativa y la agilizar los procesos de evaluación, revisión, actualización y reformas a los programas ya que la lentitud con que se realiza actualmente resta competitividad a los estudiantes.



Guillén López explicó que estos cambios positivos, incidirán en el empate entre los requerimientos de los sectores productivos del estado y el tipo de profesionista que forma la Unison, lo que permitirá crear compromisos de contratación y de participación conjunta.



"La Universidad está muy hacia su interior, tenemos que sacarla, la Universidad tiene que tener más compromiso social, con sus estudiantes, con sus docentes, con el conocimiento que se genera, es fundamental y ahorita no lo hay", expresó.



Conseguir un mayor financiamiento, por medio de ingresos propios o de fundaciones reconoció, debe ser tarea primaria del rector, ante menores recursos presupuestales, lo que permitirá hacer mejores propuestas a los empleados y académicos a través de los sindicatos.



Afirmó que los conflictos generados en los últimos años entre la administración y los empleados se deben en primer término a la falta de comunicación y de acuerdos, además de que se requiere mayor transparencia y rendición de cuentas.



"La Universidad de Sonora no es un negocio", manifestó,"presta un servicio muy importante que es de formación de profesionales, personas que ayuden a generar conocimientos".



, que ayuden a solucionar problemas sociales y económicos", apuntó el académico.



Enfocados en la solución de problemas, añadió, los académicos pueden apoyar a las autoridades de cualquier nivel gubernamental sin relacionarlos de manera directa, como ocurre en su caso, que se le menciona como el candidato del Gobierno estatal.



"A mí se me ha etiquetado de una forma muy desafortunada, de una forma muy a la ligera, muy aventurada, que yo soy el candidato de la Gobernadora. Yo no soy un candidato absolutamente de nadie, soy un académico que fue llamado para solucionar un problema al Gobierno del Estado", subrayó.