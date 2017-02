Reconoce "Maloro" a ganadores de Olimpiada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, entregó reconocimientos a tres alumnos del Cobach, plantel "Ernesto López Riesgo" que ganaron medalla de oro y plata en la 26 Olimpiada Nacional de Biología (ONB) que se realizó en el Estado de Campeche.



"Maloro" Acosta expresó que es digno reconocer y hacer que se conozcan los mejores ejemplos para los jóvenes como estos estudiantes que hicieron la diferencia, destacaron y pusieron en alto el nombre de la ciudad de Hermosillo.



Oswaldo Humberto Vázquez Medina ganó medalla de oro, mientras que Carlos Fabián Righetti Ramos y Adán Alberto Córdova Chaides, trajeron medallas de plata por sus conocimientos en biología durante la competencia que se llevó a cabo el 22 de enero en Campeche.



"Ustedes son un ejemplo, no sólo por el premio sino por el trayecto caminado para lograr eso que no ha sido fácil, para lo cual se requiere disciplina y esfuerzo y en medio de tantas cosas que no nos gustan lo más importante es cómo podemos hacer la diferencia.



"Tenemos que resaltar muchas cosas valiosas que tenemos y quizás ustedes aún no dimensionan el poder y el impacto que pueden tener en miles de jóvenes, pero tenemos que agarrar todos los buenos ejemplos para que vean que con disciplina y un buen respaldo se pueden lograr las cosas", manifestó "Maloro" Acosta.



Los alumnos del sexto semestre de preparatoria compartieron que desde agosto del año pasado tuvieron jornadas intensivas de estudio para pasar las eliminatorias y poder llegar a la Olimpiada, en la que sólo asistieron seis estudiantes de Sonora.



En la Olimpiada los estudiantes tuvieron que aprobar un examen teórico de 300 preguntas que tuvo una duración de tres horas, donde de 172 sólo 79 pasaron a la segunda etapa, que fue la práctica.



Al encuentro asistieron Reyna Angélica Limón Hernández, directora del Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ); José Luis Álvarez Preciado, director del Cobach plantel "Ernesto López Riesgo" y las madres de los alumnos ganadores.