Se esperan temperaturas por encima de los 30°

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La ausencia de frentes fríos en los próximos días hará que en Sonora suban las temperaturas máximas por encima de los 30 grados centígrados por lo que, según información de Conagua, se mantendrá un ambiente de templado a cálido en la entidad.



"Ya no vamos a tener frentes fríos en los próximos cinco o seis días", afirmó Gilberto Lagarda, especialista técnico del organismo, "y para que bajen las temperaturas, Sonora depende básicamente de éstos; si no pasan, subirán".



A pesar de que han ingresado algunos al País recientemente, no han afectado la región Noroeste; sin embargo, se continuarán percibiendo amaneceres de frescos a fríos, con valores mínimos variables entre -3 y hasta 12 grados centígrados en todo el Estado, afirmó.



En el caso particular de Hermosillo, las temperaturas máximas para hoy podrían alcanzar los 32 grados centígrados, mientras que las mínimas rondarían los 11° durante la mañana, con cielos despejados, sin lluvias y vientos de ligeros a moderados.



Según la cuenta de Twitter de la Comisión Nacional del Agua en su base sonorense, predominará el ambiente estable en la capital en los próximos días, con temperaturas que continuarán frías durante las mañanas y las noches, condiciones que se mantendrán para mañana.