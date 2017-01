Es un dolor de cabeza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Drogadicción, suciedad y el constante brote de una fuga de agua potable es lo que tienen que soportar vecinos de la colonia Solidaridad en un predio ubicado por la calle Oceguera entre Sierra del Monte Ajusco y Sierra del Sur.



A cualquier hora del día, los vagos aprovechan el predio abandonado para consumir ahí sustancias tóxicas, por lo que los residentes del área se encuentran preocupados ante el posible registro de actos vandálicos en el sector.



Patricia Muñoz, comerciante del área, dijo que ya son más de dos años de descuido del lote que antes funcionaba como local de fiestas.



"Ya tiene algunos años así y se la lleva lleno de drogadictos, se ponen a inyectarse a cualquier hora del día, es que aquí hay muchos cholos en la colonia.



"Hace muchos años era local de fiestas, pero rentaron la mayor parte o la vendieron, no sé, el año pasado rentaron a unas máquinas que pavimentaron y luego el dueño creo que le puso cerco, pero se lo robaban los cholos y por eso me imagino que se enfadó también".



Miranda Morales González, quien transitaba por el lugar, solicitó pronta limpieza al predio y mayor vigilancia en ese sector de la comunidad, pues el poste abandonado se encuentra en un área muy transitada por quienes viven en la colonia.



"Pues tememos una enfermedad por tanto cochinero y de hecho hemos marcado para que atiendan y no vienen, la fuga una vez un señor la tapó pero los mismos cholos por hacer el daño la destapan".