Envenenan a diez perros y un borrego

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por lo menos diez perros y un borrego fueron envenenados el miércoles en la colonia Solidaridad, por lo que los dueños piden justicia ante las autoridades, ya que eran para ellos como miembros de su familia.



Una denuncia ciudadana emitida a esta Casa Editorial por los afectados, reveló que el miércoles al medio día, fue cuando los vecinos de las calles Sierra Madre Occidental y Sierra Tepehuanes, reportaron el envenenamiento y asesinato de sus mascotas.



Entristecidos por la situación, los colonos platicaron que aparentemente los canes fueron envenenados con unas costillas que alguien les dio y estaban espolvoreadas con un polvo blanco y que podría ser cianuro o raticida.



"Aquí en la cuadra fueron diez perros los que se murieron, y también envenenaron a una borrega de otra vecina, y no se nos hace justo, porque ya tenemos identificada a la persona y lo vamos a denunciar, a mi perro no lo mataron porque alcancé a llevarlo al veterinario", expresó Edna Morales, una de las afectadas.



Un grupo de residentes se dijeron enojados y a la vez tristes porque perdieron a sus mascotas, a quienes consideraban como un miembro más de la familia, incluso a Magdalena Valenzuela se le murieron dos de ellas, que eran hembras y recientemente habían parido.



"Fue de repente, andaban bien, y como si nada se murieron, no sabíamos por qué, hasta que vimos la comida y un vecino encontró el bote del veneno tirado afuera de los departamentos, no sólo corrían peligro los perros, sino también los niños", apuntó.