Duerme María donde la sorprende la noche

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dormir donde la sorprende la noche y comer de lo que la gente le regala es lo que le ha tocado vivir a María Rosario García.



Desde hace varios meses que no puede pagar la renta de un cuartito en Pesqueira, de donde es originaria, por lo que llegó a Hermosillo en busca de un trabajo que no ha encontrado.



Ella trabajaba en el campo, pero en este tiempo no la han requerido, por lo que su situación es crítica.



María Rosario García sufre ataques epilépticos y es por ello que se le dificulta hallar trabajo y cuando se los dan la corren cuando tiene una crisis, pues no tiene dinero para comprar sus medicamentos y no cuenta con seguridad social.



"Uno se cansa de buscar y buscar una oportunidad, yo no ando pidiendo dinero, lo que yo quiero es que alguien me ayude a conseguir algo donde pueda ganar dinero y pagar la renta del cuarto, comprar comida y poder mantenerme".



"Andaba buscando a una señora que dijo que me daría ropa para llevármela a vender pero no la encontré, ya no sé qué hacer, estoy muy desesperada", manifestó.



La señora de 50 años de edad espera que una persona caritativa y de buenos sentimientos la apoye, ya sea con alimento o dándole trabajo, para así buscar un lugar dónde quedarse a dormir.



¡APÓYALA!

Si desea ayudar a María Rosario puede comunicarse con ella al teléfono 6622 261460.