"Mataperros" podría ir 30 años a la cárcel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta 30 años de prisión podría recibir el hombre que envenenó a por lo menos diez perros la tarde del miércoles, en la colonia Solidaridad Cuarta Etapa, manifestó la coordinadora de la Agrupación Pata de Perro.



Carolina Araiza Sánchez reveló que según los artículos 342 y 343 del Código Penal del Estado de Sonora, por cada animal al que una persona le cause la muerte, podría recibir hasta seis años de prisión, pero por lo regular la pena es de tres años, según sea el caso.



"La gente debe de saber que puede denunciar y que la autoridad está obligada a recibir la denuncia, así como los reportes de maltrato, porque está estipulado en la Ley de Protección de los Animales y en el reglamento.



Si las personas afectadas por el envenenamiento hacen lo que les corresponde, dijo, quizá podamos lograr dar con el paradero de esta persona, quien deberá enfrentar un proceso penal, porque creo que les dan hasta tres años por animal.



La activista explicó que generalmente los reportes de perros muertos por envenenamiento se dan por lo menos una vez al mes en Hermosillo, y en su mayoría son perros callejeros o que cuentan con dueños irresponsables que los dejan en la calle.



"Es bien triste porque ni la gente que tiene animales entiende que no debe tenerlos en la calle, ni la otra persona entiende que los animales no tienen la culpa, es molesto, pero finalmente el animal se vuelve una víctima más y no son las formas de resolverlo



Indicó que hay que enfatizar a la hora de que la autoridad reciba un reporte por un supuesto perro callejero, ya que en su mayoría tienen dueño, por lo que se le tiene que aplicar una multa de maltrato, por omisión de cuidados, como lo estipula la ley.