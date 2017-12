No hay alerta por metanfetamina en soda: Sector Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

El director contra Riesgos Sanitarios, Leopoldo Jiménez Sánchez, explicó que no se trata de un brote de intoxicados por las sodas de la empresa PepsiCo, por lo que no amerita emitir una alerta sanitaria.



Sin embargo Jiménez exhortó a no consumir ninguna de las bebidas de dicha empresa ante el historial que ha provocado la intoxicación de más de una decena personas.



8 mil 207 unidades se aseguraron hasta el día de hoy, se está realizando los muestreos y estudios correspondientes del lote de Manzanita Sol.



"Desde el momento que fuimos notificados acudimos al lugar para verificar Y empezar a asegurar el producto ", comentó.