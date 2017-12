Lucha Sofía contra enfermedad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sofía aparentaba tener un cuadro sencillo de tos, por lo que su mamá la llevó con el médico; la pequeña de 5 años de edad tomó sus medicamentos, pero apenas un par de días después ya estaba en terapia intensiva por un paro respiratorio.



Iris Sofía Ortiz de los Reyes se encuentra internada en el Hospital Infantil del Estado (HIES) por una enfermedad que no han podido diagnosticar; los médicos han pasado de creer que sufría de influenza a tratarla actualmente por probable rickettsia, mientras los estudios siguen hasta dar con el diagnóstico correcto.



"Cuando Sofía llegó al HIES, nos dijeron que uno de los pulmones no le estaba funcionando y que el otro estaba mal, llegó ya con un paro respiratorio; de ahí la entubaron y la sedaron", narró Tadeo Ortiz, de 38 años y padre de la niña.



Sofía requiere una cantidad de donadores de sangre indefinida y con urgencia, porque le están transfundiendo unidades de manera constante; sus padres han hecho todo lo posible por conseguir voluntarios, pero no todos pasan los protocolos del Banco de Sangre, por lo que se han quedado cortos.



De igual forma, Sofía necesita un colchón de presión alterna pues ya tiene más de una semana hospitalizada y estar acostada en la misma posición podría generarle problemas; dicho colchón, estimó su padre, cuesta cerca de 2 mil pesos.



"Todo esto es pesado", narró Tadeo, "pero mientras ella esté aquí y necesite de nosotros, aquí vamos a estar; mientras ella esté luchando por estar con nosotros, nosotros estaremos haciendo todo lo posible por estar con ella, buscando soluciones para lo que ella y los médicos necesiten".