Le sacan la vuelta a bache en el Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Automovilistas y peatones reportaron un gran bache que se formó luego de una reparación de tubería en la calle Garmendia, en la colonia Centro, pues hasta el momento no ha sido cubierto.



Desde hace varias semanas sobre la calle Garmendia, casi esquina con Serdán, se reparó una tubería, pero el pavimento no ha sido cubierto, lo que ha ocasionado molestias entre los conductores.



"Ya tiene rato que arreglaron el drenaje y nomás dejaron el hoyo, lo taparon nada más con tierra, yo paso todos los días por aquí y está muy fea la calle, así le hacen siempre nomás abren la calle y no arreglan", expresó un conductor entrevistado.



Al ser una calle muy transitada en el Centro de la ciudad, los automovilistas solicitaron a las autoridades reparar el bache, pues aseguraron que tienen que sacarle la vuelta, lo que puede ocasionar un accidente.



"No es la única parte que hacen eso, nomás abren la calle para reparar una fuga o tubería y así dejan, nomás le echan tierra y se queda el bache y los afectados somos nosotros", recalcó.