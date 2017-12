Desde hace 32 años no le falla en su día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Subir las empinadas escaleras en el cerro hasta donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe no ha sido impedimento para doña Refugio Arellano, que desde hace 32 años asciende la cuesta para agradecer el máximo favor que ha pedido: Salvar la vida de su hija.



Cuando su adorada hija tenía 6 años enfermó del corazón y el diagnóstico no era bueno: Podía morir en cualquier momento, en su desesperación acudió hasta el cerro a suplicar que su hija se salvara y desde entonces acude a dar gracias por el favor.



Durante 30 años Refugio caminó desde su casa en Villa Satélite hasta el Cerro de la Virgen, en la carretera a Guaymas, pero hoy, ya cansada, sólo puede subir a pie para darle las gracias por la salud de su hija.



"Tengo 32 años viniendo al cerrito, me venía a pie todos los años pero ya tengo dos que ya no puedo hacerlo, vengo desde Villa Satélite; lo que prometí en aquel entonces fue porque me operaron a una niña que tenía problemas del corazón, se me enfermó y me la internaron y me hicieron firmar papeles porque la niña no iba a sobrevivir", comentó.



Cuando el médico le comunicó a Refugio que su hija no sobreviviría, ella acudió al único lugar que le podía dar paz en ese momento, y fue al cerro a pedirle a La Morenita del Tepeyac que la salvara.



"Cuando me enteré que la niña estaba mal llegué aquí y dije: ‘Virgencita, si la niña sana te prometo que caminaré hasta el cerrito’, y desde entonces vengo, así estuviera lloviendo, desde entonces tengo la manda.



"Mi hija ahorita, gracias a Dios y la Virgen, ya tiene 38 años; le había dicho el doctor que nunca iba a poder tener hijos y pues salió embarazada, me enfermé yo de nervios porque no iba a aguantar, no debía, y tuvo a la niña y está loca con ella y yo también. Mi hija ya tiene por quién luchar, por quién vivir", aseguró la devota.



Con una veladora en mano, Refugio Arellano no deja que su fe muera y cada año agradece que su hija haya sobrevivido y que su corazón siga resistiendo el paso del tiempo.