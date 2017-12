"Cualquier regalo es bien recibido"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El calor de un hogar se vive entre los que conforman Mesón Don Bosco, una casa hogar para abuelitos, quienes son tratados con mucho amor y respeto por parte de los trabajadores, que aseguran que se ponen muy contentos en fechas decembrinas.



Jugando algunos dominó y otros ajedrez, los abuelitos esperan con paciencia los arreglos navideños y aseguran que cualquier cosa que les deseen regalar, será bien recibida por ellos.



Desde hace 9 años don Enrique Valdez, de 77 años, vive en la casa hogar, donde siente el calor de una familia como solía hacerlo en su natal Huatabampo y para esta Navidad tan sólo desea una guayabera.



"Aquí vivo muy a gusto, lo que más me ayuda es que salgo a hacer ejercicio en la mañanita; yo me la paso muy bien en la Navidad, sinceramente muy a gusto, muy tranquilo y nos traen regalitos, cobijitas, poquito de todo, y pues lo que me gustaría que me dieran es una camisa guayabera", comentó.



Hablar con sus compañeros de la casa hogar distrae a don Reynaldo Estrella, quien ríe y relata sus anécdotas y experiencias, compartiendo aventuras, desde hace 4 meses vive en el sitio, donde pasará Navidad.



"Me gusta estar aquí porque estoy muy a gusto y es muy pacífico y es lo bueno pasarla bien porque ya es tiempo; lo que me gustaría que me regalaran es lo que la gente quiera, lo que sea, pero sí me gustaría una camisa talla grande", mencionó el abuelito.



En el asilo viven 16 abuelos que disfrutan de actividades al aire libre y pueden sentarse en las banquetas para despejar sus mentes, y aunque las necesidades varían siempre hay gente de buen corazón que acude al lugar a realizar donaciones para su bienestar, detalló Martina Guadalupe Lacarra, directora de Casa Hogar Mesón Don Bosco.