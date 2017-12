Un incendio los dejó sin ropa ni vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de un incendio que acabó con su vivienda, Lucía Flores y su hijo de 16 años han tenido que salir adelante a pesar de las condiciones y las carencias en las que viven en la colonia El Ranchito, incluido las bajas temperaturas.



Para ellos este año no fue fácil, pues el fuego acabó con su pequeña casita de cartón y madera, por lo que poco a poco han tenido que volverla a formar con el material que se encuentran, pero algunas zonas no están cubiertas y por las noches el frío les cala.



"Hace casi un año se quemó la casita, estaban quemando basura y agarró vuelo, nos quedamos con lo que traíamos puesto nomás, la hemos ido formando otra vez, pero nos faltan cosas, por el techo entra el aire y en las noches se pone muy helado aquí", platicó.



Lucía no tiene un empleo fijo, en ocasiones le ayuda en la limpieza a una familia que vive por la zona, pero no es suficiente, por lo que su hijo tiene que trabajar para aportar al hogar.



"Mi hijo trabaja y él me ayuda, no estoy casada, nomás estamos él y yo, y ahí salimos como podemos, a veces hay trabajo y le ayudo a una señora, pero otras nomás con lo que gana mi hijo", platicó.



Enseguida de su vivienda, vive la mamá de Lucía y un hermano, quienes también pasan sus días entre carencias, sobre todo en estas épocas donde la poca ropa con la que cuentan no es suficiente para sortear el frío.