HERMOSILLO,Sonora(GH)

Luis José Domínguez Amaya, un ciudadano hermosillense, acudió la mañana de ayer al Centro Estatal de Oncología "Dr. Ernesto Rivera Claisse", con la esperanza de que al salir, su esposa se sintiera mejor; sin embargo, ella no recibió la atención que requería.



Preocupado por el estado de salud en el que se encuentra María Leticia Quihuis, su cónyuge, comentó estar enojado al ver que ya no labora el médico especialista que atendió a su esposa durante casi dos años.



"La salud es lo primordial, mi señora tiene cáncer, le mocharon un pecho y ha tenido problemas porque se le brincó hacia atrás. La veo que está empeorando y la traigo, y cuando entro veo que hay un conflicto, que no hay oncólogos", acentuó.



La falta de recursos económicos, explicó, es lo que hace que los pacientes de cáncer se acerquen a esta institución, la cual hasta ayer había considerado como una de las mejores en la entidad y en dicho rubro.



"Entonces hago un llamado a Salud para que le metan ganas, no por nada es uno de los mejores, a nosotros nos había ido muy bien hasta ahora (ayer); el doctor Avilés la había estado checando siempre, pero ya la veo más afectada y me preocupa que ya no esté el doctor", añadió.



María Leticia detalló que los medicamentos que le recetó el nuevo médico que la atendió, únicamente son para provocarle hambre, quitarle el cansancio y el dolor en las extremidades.



"Este doctor no es el que me ve, antes era muy buena la atención, pero no sabía que ya no estaban varios médicos, me parece muy mal", expresó.