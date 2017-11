Ocasiona problemas una casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Personas que trabajan cerca de una casa abandonada en las calles Rodolfo Campodónico y Dr. Fernando Aguilar se quejan de la cantidad de maleza que hay en el lugar, la cual se encuentra muy crecida.



Marlene Ocaño, empleada, comentó que durante la temporada de lluvias es un problema debido a que la maleza que hay en el lugar crece bastante alto, por lo que piden a las autoridades hacer algo al respecto.



"Es una lástima que esa casa tan grande y bonita esté abandonada, no tengo mucho trabajando por este rumbo pero me han comentado compañeros que ya tiene bastantes años abandonada", comentó.



Aunque es raro que se vean personas en situación de calle que se metan a la vivienda, es común que arrojen basura al lugar, lo que genera malos olores, además de que se cría fauna nociva.



"Hay muchos mosquitos en cualquier temporada del año, en invierno no tantos pero pues en la temporada de calor se hacen unas ‘nubes’ de mosquitos ahí en el zacate", comentó Raúl Estrada.



Las personas que se encuentran en los alrededores piden a las autoridades realizar los trabajos de limpieza correspondientes para evitar plagas de insectos que puedan afectar la salud de quienes trabajan en el lugar.