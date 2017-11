Brinda educación a niños y jóvenes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los niños del Instituto Kino han aprendido que el esfuerzo, la constancia y la disciplina pueden llevarlos lejos, por lo que de mano de sus maestros se preparan para egresar de la institución como personas capaces de aportar a la sociedad y a ellos mismos.



El Instituto Kino, en sus 61 años de historia, ha albergado y educado en primaria a cerca de 15 mil niños y adolescentes provenientes de un contexto social de abandono y precariedad, para darles una oportunidad de vida digna.



Aquí se recibe en modalidad de internado a niños varones de entre 6 y 15 años de edad, de escasos recursos, de familias desintegradas o niños direccionados por el DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Sonora.



Esta institución fundada por el presbítero Pedro Villegas Ramírez ha evolucionado con el paso de los años, en un proceso que continúa y en los meses venideros, pues ya está implementado innovaciones en su sistema educativo.



"El Instituto tuvo un periodo en que administrativamente no estuvo operando de manera adecuada, la sociedad lo abandonó porque se pensaba que era autosuficiente económicamente y por eso se pierden las obras.



"Ahora estamos en una socialización interesante, no con uno, sino con muchos grupos de apoyo, reorganizando la gran obra inspirada por el padre Pedro, porque todo tiene que evolucionar, adaptarse a la época moderna, hacia un instituto modelo a nivel nacional", explicó Luis Rubén Montes de Oca Mena, coordinador general del proyecto de secundaria.



UN ESCALÓN MÁS



Su sistema educativo es incorporado a la Secretaria de Educación y Cultura (SEC) y abarca primaria y, recientemente, se abrió la secundaria para dar continuidad a los estudios de los niños.



Dicho nivel sólo cuenta con el primer año, pero pretende llegar hasta el tercero; aquí es donde se planea implementar un modelo de educación tecnológica que capacite a los adolescentes en oficios como carpintería, electricidad y plomería.



"Estos talleres consisten en volver a lo básico", narró María Dolores López Valenzuela, subdirectora del internado, "nosotros sabemos que una lamentable realidad es que no todos los niños llegarán a la universidad, entonces pretendemos que cuando terminen la secundaria, tengan las herramientas necesarias para salir adelante en la vida".



Este proyecto llega para complementar la educación que reciben los 16 estudiantes de secundaria; además de sus clases y actividades extracurriculares como idiomas, deporte, fomento a la lectura y formación en valores, está la creación de un proyecto de huerto en el que los niños están involucrados.



"Con el huerto, se trata de desarrollar una cultura de que lo que se siembra, se cosecha; el Instituto a los niños les da todo.



"A la vez les enseña que al salir de aquí no van a estirar la mano y recibir, sino que en la vida las cosas se obtienen con base en el esfuerzo y creo que conectarse con la tierra, sudarle, trabajarle, es una enseñanza muy grande", dijo la maestra.



La necesidad de un proyecto así, explicó López Valenzuela, es por la alarmante realidad que no siempre quiere verse.



"Cada vez hay más niños en los cruceros limpiando vidrios, que en las escuelas; por eso es un compromiso de toda la sociedad vigilar y colaborar para proveer todo eso que garantice una continuidad en los estudios a cada niño".



LLAMAN A SUMARSE



En el Instituto Kino, todos pueden colaborar, los apoyos económicos o en especie son muy importantes para subsanar necesidades de alimentación, vestido, salud y servicios de los niños e institución.



También se puede ayudar prestando manos y sumando voluntades para crear proyectos para los niños, hacer voluntariado o simplemente pasar un rato agradable con ellos.



"Esta renovación va a llegar para complementar la educación de los niños, queremos mejorar su entorno físico, nos hacen falta una cancha de futbol y de basquetbol, iluminación para que se relajen en esos espacios de noche.



"Queremos darles satisfactores e involucrarlos en la vida cultural de la ciudad, es algo en lo que poco a poco, hemos avanzado", dijo Montes de Oca Mena.