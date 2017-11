Les cala el frío hasta los huesos en invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vivir a orillas del cerro en la invasión Altares ha sido difícil: Los vientos son más fuertes y fríos durante la temporada invernal, donde una cobija y un café o atole caliente hace la diferencia para don Rafael Carías Mejía y su amada familia.



Aunque vive acompañado por sus seres queridos y no hace falta más que el calor de un hogar, este no llega a ser suficiente, pues los materiales con los que está construida su casa, madera y lámina, no son suficientes para resguardarlos del helado viento.



"Es en estos meses cuando hace mucho frío aquí, y nosotros la verdad nos vemos en apuros porque no estamos acostumbrados al frío; nosotros somos de tierra caliente y ahora nos vinimos para acá y la verdad sí esta muy fea la helada", comentó.



Don Rafael y su familia son oriundos de Veracruz, y hace un año llegaron a la ciudad para mejorar su condición de vida, pero nunca imaginaron que el árido desierto sonorense tenía una segunda cara: El frío calador.



"Tenemos un año viviendo aquí, somos de Coatzacoalcos, Veracruz, y estamos acostumbrados al calor y aquí sí hace frío; sí se va a sentir mucho por la altura y porque pues hace mucho aire.



"En tiempo de frío sí debe de ser más helado y luego nuestra casa es de madera, pero a pesar de todo estamos muy a gusto, ahí andamos arropándonos, tomando café o atoles porque de donde somos hace calor", reiteró.



Aunque aún hace calor por las tardes, al ponerse el Sol el frío empieza a hacer acto de presencia.