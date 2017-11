Estar atentos les evita sustos a los carteros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que pasa en las caricaturas es real. En este oficio, hay que agilizar los sentidos, prestar siempre atención y ser más listo que ellos, porque nunca se sabe si se acercan de buena fe o con toda la intención de sacarte un susto. Como cartero, no siempre se está a salvo de los perros.



Manuel Alberto López Estrella es un cartero de 36 años de edad y con cuatro en el oficio, y es él quien recuerda, entre el dolor y la risa, aquellas veces que ha sido alcanzado por estos animales, donde a mordidas le han dejado el tobillo ‘resentido’.



"Los perros en el Palo Verde, Quintas del Real y Quiroga abundan: Salen de repente y nomás avientan la mordida; ni te ladran, no avisan, nomás te muerden y se van así, muy a gusto", rió Manuel mientras imitaba el menear de sus colas.



"Se trata entonces de parar la motocicleta y afinar el oído: Si oyes un ladrido o algún ruido sospechoso mientras registras con el escáner el sobre que vas a entregar en un domicilio, debes tener prisa y estar listo para arrancar, porque uno de tus pies está en el piso y desde allí luce muy apetitoso".



En su historia no todo tiene que ver con los perros, narró, porque en realidad disfruta mucho su trabajo, ya que para él ver la sonrisa de la gente que lo recibe a diario en sus hogares, o que lo felicita por el Día del Cartero, son de las cosas más valiosas.



"Me gusta también ver las postales que manda la gente desde otras partes del mundo: Son muy bonitas y las mandan de las partes que menos te imaginas, uno ve las fotos y se imagina estando allá, visitando esos lugares".



Eso es lo bonito del oficio, dijo Manuel, pues aunque las redes sociales han facilitado la comunicación entre las personas, no es lo mismo escuchar el celular sonando todo el día, que escuchar el silbato de un cartero, trayendo una carta escrita de puño y letra por alguien que quieres.



"En nuestro día, la gente se acuerda y es muy bondadosa, nos damos cuenta de que nuestra labor vale todavía", contó Manuel Alberto, "me ha tocado que una señora cumple años el día 12 de noviembre y sale, me abraza y me cuenta que su mamá le decía que a ella no la había traído la cigüeña, sino un cartero".