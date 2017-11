Carteros, tan esperados como un WhatsApp

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Teclear un mensaje y dar clic en la palabra ‘enviar’ para que llegue al instante a su destinatario, desde el celular, ya es una práctica rutinaria, normal para el ciudadano promedio, tanto que ya no se ve con asombro. Para otros, desde sus confinamientos, esto simplemente es imposible.



"Hay personas que por su razón social no pueden mandar un mensaje y lo único que tienen es escribir, enviar una carta de persona a persona. Otros mandan retratos, paisajes en cuadros guardados en paquetes, porque están presos en las cárceles", narró Julio Alfonso Jiménez Martínez, de 45 años, de los cuales ha dedicado 17 al oficio de cartero.



"Hay cartas que se quedan en la ciudad, otras van a otras partes de la República o fuera del País; cuando nos llegan, las agarramos y vemos que vienen del Cereso normal o del Federal, luego, casi siempre, las recibe alguien ya mayor, alguna señora ya de edad.



"Las ves que andan batallando y se alegran cuando reciben algo, ponen una cara de felicidad de saber que lo manda un hijo o un familiar internado en uno de los centros de readaptación", contó.



Hoy es curioso para él ser cartero, porque antes era una las personas que esperaban con emoción a estos personajes montados en sus bicicletas, silbato al cuello, mochila al hombro.



"Antes de entrar a Correos, yo tenía mucha comunicación con personas de otras partes y esperaba con ansias que llegara un cartero para recibir lo que me estaban mandando; todavía hay gente así, que nos espera con ilusión de la entrega, ¡y más los niños! Con sus caritas felices, nos dan la carta para entregársela a santoclós".



COMO SI FUERA EL PRIMERO



Son 17 años, pero cada día es como si fuera el primero: "Haz de cuenta que voy empezando, porque todos los días son diferentes; desde que llegamos, hasta que salimos, alguna novedad tiene que acontecer, es raro cuando no.



"Nosotros somos servidores públicos y tenemos que tener comunicación con la gente, aquí se está por vocación y es muy bonito: Hay gente a la que no le gusta que lleguemos, pero otros en cuanto escuchan el silbato, salen de inmediato, pidiendo que sean buenas noticias y no deudas".