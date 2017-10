Surgen dudas, inconformidades y sorpresas por alza al predial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dudas, inconformidades y sorpresas surgen en redes sociales a raíz del anuncio del aumento del predial en 89 colonias de Hermosillo y 53 municipios del Estado de Sonora.Algunos lo califican de “voracidad recaudatoria” y otros piden disminuir altos salarios a mandatarios, además de solicitar información sobre qué se tomó en cuenta para el alza.“Primero deberían disminuir sus exorbitantes sueldos, bonos, compensaciones, viáticos, cajas chicas, etc… y, segundo, ¿acaso en esas colonias las calles están debidamente pavimentadas y con sus correspondientes señalamientos viales, como para que pretendan subir predial?... o, ¿en qué mejoría en dichas colonias se basan como para incrementar su valor y con ello el impuesto predial?”, cuestiona Reyna De La Cruz.También se quejan de que después de pagar los terrenos, ahora tiene que pagar su “renta anual”.“Que publiquen la lista de aumentos salariales para poder pagarles lo que ya está pagado, compramos los terrenos o las casas y de pilón tenemos que estar pagándoles renta anual”, argumenta Olinka Guadalupe Andrade Gracia.Debido al aumento, internautas piden que si se realiza el alza también se “arreglen los baches y las calles en general”, porque consideran que están en descuido.Incluso, surge la pregunta de que si ahora con este aumento las casas volverán a tener un seguro como antes.“Y con ese aumento y el pago del predial, ¿volverán a quedar aseguradas las casas como antes?”, dice Lizeth Barragán D. Acuña.Inconformidad y sorpresa, fue lo que vecinos de las colonias, Las Pilas, Cerro de La Campana y Villa de Seris tuvieron ante la noticia del incremento del predial de hasta un 10% en algunas zonas de Hermosillo.Como un incremento injusto calificó Vicente Gutiérrez, vecino del Cerro de La Campana quien no está de acuerdo con el incremento del predial en la ciudad."Escuché en las noticias que posiblemente le iban a subir al predial y pues está mal, siempre he estado en desacuerdo con el pago ese y pues ahora que le van a aumentar pues peor, porque es un impuesto que no se debe de cobrar."Nunca nos toman en cuenta lo aplican porque lo aplican si le parece pues les parece y a fuerzas a pagarlo no queda de otra, igual con la tenencia, estamos totalmente en desacuerdo que aumenten el predial", comentó.Y es que según las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que presentaron ante el Congreso del Estado el martes y que fue aprobado por mayoría, un total de 53 municipios podrán incrementar el cobro del impuesto predial el próximo año."Puede que sea para bien", comentó María Jesús Ocaño Hernández quien dijo estar de acuerdo con el aumento de predial porque podría traerles mejores beneficios a la comunidad.Alrededor de 89 colonias de Hermosillo serán a las que se le aplique el aumento de predial de hasta 10% y habitantes manifestaron su inconformidad ante la situación.1. Villa de Seris2. Tiro al Blanco3. La Campana4. Los Lomas, sección Almendros II y III5. El Encanto Residencial6. Campestre Residencial7. Bella Vista8. La Jolla Villa de los Zafiros9. Loma Linda10. Las Lomas del Pitic11. Tosali Residencial12. Alto Valle, sección Andalucía13. Bugambilia14. Misión del Sol15. Misión del Real16. Prados del Sol17. Lomas de Madrid18. Insurgentes19. López Portillo20. Heberto Castillo21. Rosario Ibarra de Piedra22. Los Álamos23. Manuel Gómez Morín24. Valle del Portal25. Nueva Victoria26. Villas del Mar27. Cerro Prieto28. Real del Alamito, sección “Z”29. Sector “B”30. Jesús García I y II31. Manuel J. Clouthier Urbanizado32. Salvador Alvarado33. Poniente del Parque Industrial34. Campestre Los Pinos35. Benei Residencial36. Las Glorias37. San Marcos I y II38. Las Dunas39. Las Dunas II40. Rancho Bonito41. Internacional42. Luis Donaldo Colosio III y IV etapa43. 5 de Mayo44. Villa Dorada45. El Encanto46. Pilares47. Oasis del Sol48. oasis Palmera I y II49. Azores Residencial50. Soleil Residencial51. Genova Residencial52. Valle del Lago etapa V53. Lotif. Camino del Seri54. Fuente de Piedra55. Parque Central56. Torre de Piedra57. Pitic (3A)58. Periodista(3A)59. Pitic (3C)60. Periodista (3F)61. Poblado del Llano62. La Rioja63. Quinta Emilia64. Campo Grande Residencial65. Olivares66. Balderrama67. Molino de Camou68. Progresista69. San Jerónimo70. Real del Quiroga71. Privada Quinta Emilia72. Valle del Lago73. Obispos II74. Real del Montejo75. Villa de Parras76. Villas del Mediterráneo77. Mónaco Privadas Residencial78. Jardines de Mónaco79. Alta California Residencial80. Casa Grande81. Villa Hermosa, Las Vistas82. Paseo San Ángel83. Las Praderas Norte84. El Apache (9K)85. El Apache (9L)86. Los Tulipanes87. Portal del Pitic88. Cerrada de Minas89. Real de Minas