Lista de colonias donde subirá el predial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son 89 colonias con alrededor de 250 mil claves catastrales en las que aumentará el predial, aunque este incremento no será mayor al 10% informó el director de Catastro municipal, David Ramos Félix.



Se determinó la autorización de esta actualización en las tablas de valor, debido a la gran actividad de compra-venta de inmuebles en estas zonas, luego de haberse realizado previamente estudios.



Ramos Félix detalló que los incrementos no son proporcionales al costo de la propiedad, ya que existe una protección para los propietarios en la Ley de Ingresos del Municipio, en la que se establece que el incremento no puede ser superior al 10% de lo que se pagó durante el año por conceptos de predial.



Agregó que una vez que se aprueban las tablas de valores de los municipios se hacen los trabajos de las corridas para poder obtener los valores, la facturación del predial para cada ciudadano y cada inmueble y en esa facturación uno de los elementos es precisamente el valor catastral del inmueble propiamente.



Las colonias que tendrán el aumento serán:



1. Villa de Seris

2. Tiro al Blanco

3. La Campana

4. Los Lomas, sección Almendros II y III

5. El Encanto Residencial

6. Campestre Residencial

7. Bella Vista

8. La Jolla Villa de los Zafiros

9. Loma Linda

10. Las Lomas del Pitic

11. Tosali Residencial

12. Alto Valle, sección Andalucía

13. Bugambilia

14. Misión del Sol

15. Misión del Real

16. Prados del Sol

17. Lomas de Madrid

18. Insurgentes

19. López Portillo

20. Heberto Castillo

21. Rosario Ibarra de Piedra

22. Los Álamos

23. Manuel Gómez Morín

24. Valle del Portal

25. Nueva Victoria

26. Villas del Mar

27. Cerro Prieto

28. Real del Alamito, sección “Z”

29. Sector “B”

30. Jesús García I y II

31. Manuel J. Clouthier Urbanizado

32. Salvador Alvarado

33. Poniente del Parque Industrial

34. Campestre Los Pinos

35. Benei Residencial

36. Las Glorias

37. San Marcos I y II

38. Las Dunas

39. Las Dunas II

40. Rancho Bonito

41. Internacional

42. Luis Donaldo Colosio III y IV etapa

43. 5 de Mayo

44. Villa Dorada

45. El Encanto

46. Pilares

47. Oasis del Sol

48. oasis Palmera I y II

49. Azores Residencial

50. Soleil Residencial

51. Genova Residencial

52. Valle del Lago etapa V

53. Lotif. Camino del Seri

54. Fuente de Piedra

55. Parque Central

56. Torre de Piedra

57. Pitic (3A)

58. Periodista(3A)

59. Pitic (3C)

60. Periodista (3F)

61. Poblado del Llano

62. La Rioja

63. Quinta Emilia

64. Campo Grande Residencial

65. Olivares

66. Balderrama

67. Molino de Camou

68. Progresista

69. San Jerónimo

70. Real del Quiroga

71. Privada Quinta Emilia

72. Valle del Lago

73. Obispos II

74. Real del Montejo

75. Villa de Parras

76. Villas del Mediterráneo

77. Mónaco Privadas Residencial

78. Jardines de Mónaco

79. Alta California Residencial

80. Casa Grande

81. Villa Hermosa, Las Vistas

82. Paseo San Ángel

83. Las Praderas Norte

84. El Apache (9K)

85. El Apache (9L)

86. Los Tulipanes

87. Portal del Pitic

88. Cerrada de Minas

89. Real de Minas