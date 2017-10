Diario de una lucha contra el cáncer: María Eugenia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Soy de profesión química bióloga y espero que este testimonio sirva para otras mujeres que nos enfrentamos la enfermedad.



En el momento en el que dicen cáncer, se piensa “voy a morir”, en cambio en otras enfermedades cuando dicen diabetes, “ah tengo que seguir dieta”, es lo mismo la situación está en la mente, en el ánimo y en la aceptación.



A mí me dieron tres meses de vida hace un año y medio y aquí estoy.

El apoyo y la actitud de los amigos son definitivamente determinantes, si no hay esto cualquiera se viene abajo, le da mucha vuelta a la mente y hay que vivir el presente, el pasado ya no lo podemos cambiar y el futuro quién sabe, hay que valorar lo que realmente tiene sentido.



Mi enfermedad comienza muy curioso, me empezaron a temblar muy poquito las manos con un movimiento involuntario, después el temblor se pasaba a mis piernas.



Yo no me veía cómo caminaba sin embargo mi familia y amigos me empezaron a decir que estaba arrastrando los pies. En aquel momento no les hice mucho caso por muchas cuestiones de trabajo, estaba haciendo una maestría... cosa que sí me gustaría recalcar, le damos demasiada importancia al trabajo.



Hasta que una amiga y mi familia me hicieron una cita con un neurólogo sin tomarme en cuenta y fui y me hicieron una tomografía y me dijo el neurólogo, es un incipiente Parkinson pero la voy a direccionar a su institución de salud porque necesito que se haga una tomografía. Ahí me descubren un pequeño tumor. Me internaron me hicieron el estudio y me llevaron al oncológico, ya para entonces no caminaba.



Había pasado una semana cuando mucho, no caminaba ya había una debilidad muy grande entonces cuando me sacaron una biopsia y me dijeron que tenia cáncer de seno, me dejaron internada. Mi vida cambió y de repente.



No tuve miedo y dije hay que enfrentarlo, ¿cuál es el siguiente paso, qué debo hacer? Mi oncólogo cuando me dio la primera quimio mi tumor tuvo una reducción del casi 60% al siguiente mes me pusieron la segunda quimio y se redujo casi el 80%.



Si a mí me preguntaran cuál es mi experiencia con el cáncer para mí es como cualquier otra enfermedad no me he dejado caer.



Lo que yo supe de esta enfermedad es que siempre cuentas con tu familia y pude comprobar la calidad de familia que tengo, puede constatar a mis amigos que yo pensé que eran pocos y al final resultaron ser muchos, he recibido más de lo que merezco.



Estoy conforme si me dijeran que si pudiera cambiar esto no lo cambiaría, porque me ha enseñado la otra parte de la vida, siempre he tenido una vida muy buena, he hecho lo que he querido.



Yo les diría que pierdan el miedo, que la vida no depende de nosotros que se pongan a pensar que vamos a estar aquí hasta mañana o que quizás hoy en la noche nos vamos.



Si tienen miedo que se acompañen con grupos de personas que estamos viviendo esta enfermedad, me encantaría compartir con ellas el otro aspecto que yo estoy viviendo, donde no hay miedos, hay ánimos, hay amor, familia y amigos.