Surge hoyo en calle de la colonia Ley 57

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hoyo en el pavimento surgió hace dos meses en la calle Artículo Tercero, entre Monteverde y Reforma, en la colonia Ley 57, sin que los vecinos se percataran qué lo causó.



Sonia Castillo, vecina del lugar, comentó que aunque se vio a trabajadores en el área con la intención de tapar el hoyo, sólo se quedó en eso y el problema persiste.



"Ese hoyo ya tiene un montón de tiempo ahí, más o menos como unos dos meses, la verdad no hubo fuga de agua ni nada, pero sí es un cochinero y obstruye mucho la calle, no sabemos quién lo hizo; como que lo iban a reparar o algo pero sólo dejaron la obra ahí tirada", afirmó.



El hoyo de aproximadamente un metro de profundidad ha provocado que automovilistas estén a punto de chocar, situación que representa un peligro para los colonos.



"No sabemos por qué salió el hoyo, no sabemos quién lo hizo, de repente apareció. Muchos han estado a punto de chocar porque le quieren sacar la vuelta; no sabemos qué va a pasar, si lo van a arreglar o qué harán", comentó Gilberto Álamos Corrales, residente del sector.



Los vecinos de la calle Artículo Tercero solicitan tapar el hoyo, pues representa un peligro para ellos y los conductores.