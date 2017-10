Invaden animales céntrico terreno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tal parece que la basura y maleza de un terreno en la colonia Centro ha pasado a segundo plano para los vecinos de la calle Garmendia, entre Cucurpe y Oposura, quienes se enfrentan una plaga de arañas, alacranes y ardillas.



María Ernestina Bernal, vecina afectada, comentó que la basura y el matorral del terreno no es nada comparado con el olor que genera, además de que el lugar sirve como vivienda de los pequeños roedores.



"Es una peste el terreno, y la basura y el zacate es lo de menos, se limpia, pero la gente se mete a hacer sus necesidades y hasta jeringas amanecen ahí, el verdadero problema es que hay mucho animal, ratones, ratas, alacranes y ardillas.



"En mi casa ya tengo muchos hoyos en el suelo y en la pared porque por ahí se meten las ardillas, ya no sé qué hacer, y es que en toda la colonia están estos animalitos, pero son muy dañinos", aseguró.



Por la cercanía del Cerro de la Campana, vecinos aseguran que los pequeños animalitos viven en los terrenos solos, en especial el que se encuentra en la calle Garmendia.



"Las ardillas vienen del cerro, no se puede hacer nada en eso; aquí nos han hecho tanto daño, se comen todo lo que dejamos, y pues en el terreno tienen un nido porque está solo, y eso ha hecho que lo agarren de baño y de basurero, no entiende la gente", señaló Beatriz García, vecina de la colonia.