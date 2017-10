Vigilarán más en bulevar donde arrollaron a menor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Departamento de Tránsito pondrá mayor atención en el bulevar Enguerrando Tapia, donde el pasado domingo fue atropellado un niño de 13 años de edad que perdió la vida en el hospital, indicó la directora municipal.



Janneth Elena Pérez Morales dijo que la ciudadanía es la que debe tomar sus precauciones para evitar accidentes fatales, pero si detectan a alguien que participa en carreras de autos o excede la velocidad, tienen que denunciarlo al 911.



"Siempre debemos de considerar que detrás de una pelota viene un niño. Nosotros como padres de familia debemos de cuidar a nuestros hijos, enseñarlos a prevenir todos los hechos de tránsito", dijo.



La directora de Tránsito en Hermosillo destacó que hasta ayer no tenían conocimiento de que en ese lugar se presentaran arrancones, pero reconoció que en ese mismo bulevar, en el mes de junio un taxista perdió la vida cuando fue arrollado mientras cambiaba un neumático de su vehículo por otro conductor que también se dio a la fuga.



"Está el Departamento de Investigación de Accidentes, que investiga cuando se presenta un choque y se da a la fuga, pero en estos casos no hay ningún dato que nos proporcione algo en concreto, ya que nos dieron tres vehículos diferentes y no anotaron las placas", indicó.



Pérez Morales exhortó a los hermosillenses a que,cuando participen en un accidente vial, no deben de huir del lugar y asumir la responsabilidad, además de respetar el Reglamento y la Ley de Tránsito.



SIN PETICIONES DE REDUCTORES O SEÑALAMIENTOS EN CIDUE

Por Mirna Lucía Robles



Hasta el momento no se han recibido solicitudes para colocar señalamientos verticales o reductores de velocidad en el bulevar Enguerrando Tapia Quijada, indicó el titular de Infraestructura de la Cidue.



Gerardo Togawa Espinoza señaló que del sitio donde hace días se presentó el hecho donde un menor perdió la vida, ni ahora ni con anterioridad se registró algún tipo de solicitud.



“Hasta el momento no tenemos registro que vecinos de las colonias aledañas hayan solicitado topes o algún otro tipo de señalamiento, pero se les hace una atenta invitación a que lo hagan”, dijo.



En caso de que los vecinos se encuentren interesados en la colocación de dispositivos reductores de velocidad, mencionó, deben acercarse a la dirección de Semaforización de Cidue, donde deben especificar qué es lo que solicitan.



Dicha dirección dictaminará si el Ayuntamiento correrá con los gastos o serán por parte de los ciudadanos solicitantes.