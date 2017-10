Divide opiniones aumento al predial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inconformidad y sorpresa, fue lo que vecinos de las colonias, Las Pilas, Cerro de La Campana y Villa de Seris tuvieron ante la noticia del incremento del predial de hasta un 10% en algunas zonas de Hermosillo.



Como un incremento injusto calificó Vicente Gutiérrez, vecino del Cerro de La Campana quien no está de acuerdo con el incremento del predial en la ciudad.



"Escuché en las noticias que posiblemente le iban a subir al predial y pues está mal, siempre he estado en desacuerdo con el pago ese y pues ahora que le van a aumentar pues peor, porque es un impuesto que no se debe de cobrar.



"Nunca nos toman en cuenta lo aplican porque lo aplican si le parece pues les parece y a fuerzas a pagarlo no queda de otra, igual con la tenencia, estamos totalmente en desacuerdo que aumenten el predial", comentó.



Y es que según las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que presentaron ante el Congreso del Estado el martes y que fue aprobado por mayoría, un total de 53 municipios podrán incrementar el cobro del impuesto predial el próximo año.



NO TENÍA IDEA



"Puede que sea para bien", comentó María Jesús Ocaño Hernández quien dijo estar de acuerdo con el aumento de predial porque podría traerles mejores beneficios a la comunidad.



Alrededor de 89 colonias de Hermosillo serán a las que se le aplique el aumento de predial de hasta 10% y habitantes manifestaron su inconformidad ante la situación.