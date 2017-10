Lloran amigos por Jesusito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La cancha está vacía, la portería donde debería de haber un niño feliz, ahora luce triste, en el campo donde jugó por última vez Jesús Guadalupe, de 13 años, se percibe un ambiente desolador e imposible de olvidar.



Un niño feliz, amable y responsable, es como recordaron entre lágrimas a "Chuy" su familia, amigos, entrenadores y compañeros de la escuela y de su equipo de futbol, quienes de hoy en adelante llevarán a Jesús en sus corazones.



La tarde del domingo Jesús cruzó la calle para ir por un balón de futbol, y aunque se fijó que no venía carro, de la nada salió uno que lo atropelló y le causó la muerte.



"Lloré y lloré y yo dije no es cierto", esa fue la reacción de Nelli Jacqueline Rodríguez, amiga de Jesús, que ahora recuerda a su gran cómplice como un niño alegre, y siempre con una sonrisa en la cara.



"Me siento muy mal, a él le gustaba mucho el futbol, era su preferido", comentó, "él iba en tercero de secundaria se nos adelantó, yo sentí un nudo en la garganta porque no lo podía creer, siempre fuimos amigos, voy a extrañar su sonrisa, él nos hacía carrilla con los chamacos, él jugaba con nosotros y nos llevábamos muy bien".