Alza al predial pegará a 250 mil casas y predios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son 89 colonias con alrededor de 250 mil claves catastrales en las que aumentará el predial, aunque este incremento no será mayor al 10% informó el director de Catastro municipal, David Ramos Félix.



Se determinó la autorización de esta actualización en las tablas de valor, debido a la gran actividad de compra-venta de inmuebles en estas zonas, luego de haberse realizado previamente estudios.



"Por medio de los colegios y cámaras empresariales apoyaron al estudio en donde con el sustento del traslado de dominio se recabó la información, estas 89 colonias representa alrededor de 250 mil claves catastrales", comentó.



Ramos Félix detalló que los incrementos no son proporcionales al costo de la propiedad, ya que existe una protección para los propietarios en la Ley de Ingresos del Municipio, en la que se establece que el incremento no puede ser superior al 10% de lo que se pagó durante el año por conceptos de predial.



Agregó que una vez que se aprueban las tablas de valores de los municipios se hacen los trabajos de las corridas para poder obtener los valores, la facturación del predial para cada ciudadano y cada inmueble y en esa facturación uno de los elementos es precisamente el valor catastral del inmueble propiamente.